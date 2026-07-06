Madurodam

Madurodam haalt Nijntje naar het park voor zomerse middagen met meet-and-greet

VIDEO Bezoekers van Madurodam kunnen deze maand op vier speciale middagen Nijntje ontmoeten. Op de woensdagen 8, 15, 22 en 29 juli staat het Haagse themapark in het teken van het bekende konijntje van Dick Bruna.

Kinderen kunnen tijdens de Nijntje-middagen op de foto met Nijntje en haar een knuffel geven. Op 8 en 22 juli is ook vriendinnetje Nina van de partij. Daarnaast is er een speurtocht waarbij bezoekers op zoek gaan naar mini-Nijntjes tussen de miniaturen in het park.

Ook kunnen kinderen kleuren en spelen in de bestaande Nijntje-speeltuin. Verder is er een Nijntje-marktje met souvenirs. De activiteiten vinden plaats van 13.00 tot 17.00 uur. Ze zijn inbegrepen bij een regulier entreebewijs voor Madurodam. Bij de ingang ontvangen bezoekers informatie over het programma.



Nederlands icoon

"De wereldberoemde Nijntje is al generaties lang een Nederlands icoon en sluit daarmee naadloos aan bij Madurodam", meldt het attractiepark. Het initiatief is bedoeld als "een laagdrempelige kennismaking met het park" voor de jongste bezoekers.