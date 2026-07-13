Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland zet deze zomervakantie in op prinsessen: nieuwe meet-and-greet

FOTO'S Bezoekers van Plopsaland Belgium kunnen deze zomer een prinses ontmoeten. Het attractiepark introduceerde vandaag een nieuwe meet-and-greet in het sprookjeskasteel van Prinsessia. Tijdens de zomervakantie zal er dagelijks een prinses aanwezig zijn. Vandaag was dat Linde, een personage uit de Studio 100-serie Prinsessia.

Dat is opvallend, omdat het Vlaamse entertainmentbedrijf de afgelopen jaren niets met de franchise heeft gedaan. Het kinderprogramma werd uitgezonden tussen 2014 en 2016. Daarna verschenen de personages nog geregeld in theatershows. Dat stopte toen één van de Prinsessia-actrices, Désirée Viola, in 2018 op 26-jarige leeftijd uit het leven stapte.

Nu zet men voorzichtig de eerste stapjes om het Prinsessia-merk terug in de schijnwerpers te krijgen. Linde verscheen in het Koninklijk Paviljoen, bij het kasteel waar ook de attractie De Koffiekopjes is gevestigd. Tijdens de lunch laat de prinses van dienst zich ook zien in het Prinsessia Restaurant.



Sneeuwwitje

Vermoedelijk blijft het niet bij Prinsessia-karakters. Op een promotionele afbeelding voor de toevoeging werd eerder ook Sneeuwwitje getoond, in haar outfit uit de gelijknamige Studio 100-musical. Die productie was in 2024 te zien in het Studio 100 Theater van Plopsaland, waar nu de K3-musical Doornroosje wordt vertoond.















