Walibi Holland

Het waren drie fantastische dagen: Walibi-attractie Blast toch weer uit elkaar gehaald na heropening

FOTO'S Blast in Walibi Holland blijft een probleemattractie. Na een maandenlange sluiting in 2025 en 2026 volgde begin dit seizoen de langverwachte heropening. Het plezier was van korte duur: afgelopen maand ging de thrillride opnieuw dicht. Sinds afgelopen vrijdag draaide de tollende bank weer. Maar, zo vroegen veel fans zich af, voor hoelang?

Het antwoord: drie dagen. Vandaag moest Blast opnieuw uit elkaar gehaald worden vanwege een technisch probleem. Dit keer was sprake van een mankement aan het beugelsysteem. Op foto's is te zien hoe er aan een onderdeel wordt gewerkt. Daarvoor is de achterzijde van de gondel opengemaakt.

Anders dan bij eerdere storingen was de attractie dit keer snel weer beschikbaar: Blast kon nog dezelfde dag in gebruik genomen worden. Dat Walibi vasthoudt aan de ruim 25 jaar oude top spin is geen vanzelfsprekendheid: in veel pretparken verdwenen vergelijkbare attracties de afgelopen jaren, omdat onderhoud steeds ingewikkelder en kostbaarder werd.











