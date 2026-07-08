Movie Park Germany

Movie Park Germany wil binnen twintig jaar twee hotels openen

Movie Park Germany heeft plannen voor verblijfsrecreatie. Het Duitse filmpark zou graag binnen twintig jaar twee hotels openen. Dat vertelde algemeen directeur Thorsten Backhaus afgelopen weekend tijdens een panel over het verleden, het heden en de toekomst van het pretpark in Bottrop-Kirchhellen.

Backhaus sprak zaterdagmiddag ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Movie Park. Hij wees erop dat ook de marketingdirecteur van eigenaar Parques Reunidos aanwezig was. "Ik weet niet of hij een verjaardagscadeautje heeft meegebracht", grapte de directeur. Daarna begon hij over zijn hotelambities.

"Het is geen geheim dat wij binnen de Duitse pretparkwereld één van de weinige attractieparken zijn zonder eigen overnachtingscapaciteit", legde Backhaus uit. Vervolgens schetste hij een droombeeld voor de toekomst. "Als we onze vijftigste verjaardag vieren, zou ik graag de deadline willen zien: Movie Park opent ter gelegenheid van jubileum het tweede hotel."



Nederlander

Voormalig Movie Park-directeur Wouter Dekkers, die ook bij het panel aanwezig was, sloot zich bij de woorden van zijn opvolger aan. Hij gaf aan dat hij in zijn tijd al over overnachtingsmogelijkheden nadacht. De Nederlander leidde het Duitse park tussen 2007 en 2014. Eerder was hij twee jaar financieel directeur.



Overigens loopt Backhaus zelf ook al langer met het idee rond. Bijna tien jaar geleden, in 2017, noemde hij het voornemen al in een interview. Toen sprak hij de verwachting uit dat er binnen één tot vijf jaar een hotel zou staan. Ook het realiseren van lodges behoorde toen nog tot de mogelijkheden.