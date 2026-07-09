Efteling

Bang om nat te worden in de Piraña? Efteling plaatst ponchoautomaat

FOTO'S Efteling-bezoekers die bang zijn om een nat pak te halen in de wildwaterbaan Piraña, kunnen nu gemakkelijk een poncho aanschaffen vóór ze de wachtrij betreden. Bij de ingang van de populaire waterattractie is een speciale verkoopautomaat neergezet. Er worden onder meer regenponcho's verkocht.

Die kosten 7 euro voor kinderen en 8,50 euro voor volwassenen. De automaat bevindt zich links naast de Piraña Bar, waar drankjes en nacho's verkrijgbaar zijn. Er werd een speciaal houten huisje met een overkapping in elkaar getimmerd, zodat de toevoeging niet uit de toon valt.

Men heeft ook gezorgd voor houten tonnen en potten met exotische planten. Naast poncho's bevat de automaat onder andere flesjes water, zonnebrand, T-shirts, hoedjes, handdoeken, sleutelhangers, huisparfums en mokken.



Uitgang

Dezelfde items zijn ook te koop in de winkel bij de uitgang van de attractie: Cascada, geopend na een renovatie in 2024. Daar krijgen abonnementhouders korting op veel aangeschafte producten. Bij de automaat wordt die korting niet verrekend.



















