Kermis

Vrouw verandert in gorilla: ouderwetse freakshow op Brabantse kermis

FOTO'S Een vrouw die voor de ogen van het publiek verandert in een gorilla is dit jaar voor het eerst te zien op de kermis in Uden. De voorstelling Zambora The Gorilla Woman knipoogt naar de freakshows en het volksvermaak van vroeger. Dergelijke attracties zijn vandaag de dag nog maar zelden op de Nederlandse kermis te vinden.

Bezoekers nemen plaats op bankjes in een klein overdekt theater. Daar krijgen ze een show van ongeveer vijf minuten voorgeschoteld. Het verhaal draait om het 'gorillameisje' Zambora, dat zou zijn opgegroeid in de jungle. Daardoor heeft ze de kracht om in een aap te veranderen.

De transformatie gebeurt met een klassieke theatertechniek, aan gevuld met rook- en lichteffecten. Toeschouwers zien de vrouw voor hun ogen veranderen. Daarna laat de gorilla zich nog even gelden. De voorstelling wordt omschreven als een "thrillershow", is geschikt voor personen vanaf 6 jaar.



Spreekstalmeester

De nostalgische beleving is eigendom van de excentrieke Vlaamse ondernemer Arthur Cardini. Hij treedt ook op als spreekstalmeester en probeert voorbijgangers naar binnen te lokken. Daarbij draagt hij een outfit die doet denken aan een ouderwetse koloniale ontdekkingsreiziger.



Zambora The Gorilla Woman staat nog tot en met zondag 26 juli op de Udense kermis. Op de toegangskaartjes voor de attractie staat alvast een weinig geruststellende waarschuwing: "We zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen."























