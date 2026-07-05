Avonturenpark Hellendoorn

Nu online: de muziek van de vernieuwde waterbaan in Avonturenpark Hellendoorn

Bij het vernieuwen van de boomstambaan in Avonturenpark Hellendoorn is ook een nieuwe soundtrack geïntroduceerd. Die muziek is vanaf nu online te beluisteren via streamingplatforms als Spotify. Het Overijsselse pretpark investeerde afgelopen winter in een flinke opknapbeurt voor Wild Waterval.

Daarbij werden thematische elementen aangepast en kreeg de techniek een upgrade, met een nieuw besturingssysteem. Bovendien is naast de baan een muziekinstallatie aangelegd. Leverancier Evrst Music verzorgde de soundtrack.

Op streamingdiensten is een album te vinden met zes nummers met een totale lengte van bijna zeventien minuten. Dat zijn de Main Theme, de Experience Theme, de Harbour Theme, de Departure Theme, de Entrance Theme en The Drunken Parrot. De muziek draait gesynchroniseerd in zeven zones, waarbij de instrumentatie per zone verschilt.



Geluidseffecten

"Op die manier krijgt iedere zone een eigen identiteit", vertelt een woordvoerster van de componist. De muzieksporen van de twee liften, die hoofdzakelijk voorzien zijn van soundscaping en geluidseffecten, zijn nog niet uitgegeven. Het liedje The Drunken Parrot is terug te horen in het omliggende piratengebied.