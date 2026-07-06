Efteling

Video: Sprookjesboom-show in de Efteling voor het eerst met twee vrouwen

VIDEO De Efteling breekt met een jarenlange traditie bij de bekende Sprookjesboom-shows. Tot nu toe werden de reguliere voorstellingen in het Openluchttheater altijd gespeeld door één man en één vrouw, die samen alle karakters kunnen uitbeelden. Deze zomer wordt er een show vertoond met twee actrices.

Eén van hen vertolkt de rollen van Heks en Roodkapje. De andere vrouw neemt twee bosdieren voor haar rekening: een pratende eekhoorn en een pratende specht. Er is een verhaal bedacht over een betoverd koekje, dat ervoor zorgt dat je krimpt wanneer je het eet.

Als Roodkapje door een samenloop van omstandigheden een hap neemt, verandert zij inderdaad in een miniversie van zichzelf: toeschouwers zien een piepklein handpopje. Met hulp van de twee dieren lukt het uiteindelijk om weer terug te groeien naar het originele formaat én om Heks een lesje te leren.



Musical

De twee bosdieren zijn niet nieuw: ze werden eerder al gebruikt in de theatervoorstelling Sprookjesboom de Musical: Een Wonderlijk Muziekfeest uit 2014. Verder dook de eekhoorn in 2022 op als wachtrij-entertainment bij de 4D-bioscoop Fabula.