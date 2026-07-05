Efteling

Ongeluk in Efteling-show: vuurstok vliegt het publiek in bij Fata Morgana

VIDEO De zomershow bij Fata Morgana in de Efteling is vanmiddag niet verlopen zoals het hoort. Tijdens de voorstelling van 14.00 uur vloog een brandende stok per ongeluk het publiek in. Dat gebeurde tijdens één van de stunts, zo is te zien in een filmpje. Wonder boven wonder liep het incident goed af.

Op het plein bij Fata Morgana is in de zomermaanden een stuntshow te zien met reus Djinn en verschillende wachters die hun vechtkunsten tonen en met vuur spelen. Het object in kwestie raakte de toeschouwers niet. Er vielen dan ook geen gewonden. Men besloot door te spelen: de voorstelling werd gewoon afgemaakt.

Het voorval had uiteraard heel anders kunnen aflopen als het brandende onderdeel wél tegen een omstander terecht was gekomen. "De stok is tijdens de act losgekomen van het handvat", reageert een Efteling-woordvoerder in gesprek met Looopings. "Uiteraard is dat niet de bedoeling."



Leverancier

De voorlichter benadrukt dat niemand geraakt is. "Uit voorzorg hebben we dit onderdeel direct uit de voorstelling gehaald. We bekijken samen met de leverancier van de act hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke aanpassingen nodig zijn."



Voorlopig ontbreekt de vuurstok dus. "Pas wanneer vaststaat dat het onderdeel volledig veilig kan worden uitgevoerd, keert het terug in de voorstelling." De Djinn-show is nog dagelijks te zien tot en met zondag 30 augustus. Er doet dit jaar voor het eerst een tijger mee, in de vorm van een grote handpop.