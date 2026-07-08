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Bobbejaanland

Video: Bobbejaanland presenteert muzikale dansshow gebaseerd op KPop Demon Hunters

Vandaag, 15.40 uur

VIDEO Bobbejaanland heeft zich laten inspireren door de Netflix-hit KPop Demon Hunters bij het ontwikkelen van een nieuwe show. In het Vlaamse pretpark is tot en met zondag 9 augustus dagelijks de voorstelling K-pop The Battle te zien, die vol zit met K-pop-hits als Soda Pop, How It's Done en Golden.

Het verhaal draait om twee fictieve K-popgroepen, de vrouwelijke formatie Soundtrix en de boyband BTX, die deelnemen aan een televisiewedstrijd. De nieuwe presentator blijkt in werkelijkheid een vermomde demoon te zijn, die de artiesten tegen elkaar wil opzetten om alle liefde uit de wereld te laten verdwijnen.

Uiteindelijk ontdekken de hoofdpersonen dat ze de slechterik alleen kunnen verslaan door de kracht van de liefde. De gratis toegankelijke productie, die ongeveer 32 minuten duurt, wordt vertoond in de overdekte Arena achteraan het park.

Licentie
Hoewel de show overduidelijk gebaseerd is op KPop Demon Hunters, beschikt Bobbejaanland niet over een officiële licentie voor de Netflix-film. Daarom zijn de personages en de titel aangepast. In het origineel heten de groepen Huntr/X en Saja Boys.



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