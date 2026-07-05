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Disneyland Paris

Nieuwe luchtfoto's tonen bouwplaats van Lion King-waterbaan in Disneyland Paris

Vandaag, 17.18 uur

FOTO'S De bouw van de nieuwe Lion King-waterattractie in Disneyland Paris heeft in korte tijd een flinke sprong gemaakt. Nieuwe dronefoto's, verschenen op Facebook, laten zien dat de ruwbouw inmiddels in volle gang is. Ook begint de toekomstige vaarroute van de attractie op meerdere plekken duidelijk zichtbaar te worden.

De beelden, gemaakt door een anonieme dronevlieger, geven een goed overzicht van de bouwplaats naast Avengers Campus, aan de oever van Adventure Bay in Disney Adventure World. Opvallend is dat grote delen van het toekomstige showgebouw inmiddels overeind staan.

Ook de contouren van de waterattractie zelf worden steeds beter herkenbaar. We zien een lange, slingerende betonnen geul waar bootjes doorheen zullen varen. In een latere bouwfase wordt boven het showgebouw een gigantische kunstrots aangebracht, de circa 37 meter hoge Pride Rock uit de film.

Dubbel station
Bezoekers maken straks een vaartocht waarin het verhaal van Simba wordt verteld, met decors, animatronics, muziek en speciale effecten. Uit eerder vrijgegeven bouwdocumenten blijkt dat het showgebouw ongeveer 13.755 vierkante meter groot wordt. De attractie krijgt een dubbel station en meerdere liften en afdalingen, met als hoogtepunt een splash van ongeveer 16 meter.







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