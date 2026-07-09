Bobbejaanland

Nieuwe regel bij Reuzenrad in Bobbejaanland: bezoekers mogen niet meer alleen in een bakje

Bobbejaanland heeft een nieuwe regel ingevoerd bij het 30 meter hoge Reuzenrad. Voor het eerst sinds de opening in 1976 mogen bezoekers niet alleen in een gondel plaatsnemen. De wijziging moet het risico op incidenten vermijden. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings.

De nieuwe veiligheidsmaatregel wordt sinds kort vermeld op het informatiebord bij de ingang van de vijftig jaar oude attractie. Daar is een symbool te zien van twee personen met de aanduiding "Min. 2". De voorlichtster verwijst naar ernstige voorvallen die zich elders in de wereld bij reuzenraden hebben voorgedaan.

Bobbejaanland wil voorkomen dat zich vergelijkbare situaties voordoen. Daarom geldt voorlopig de eis dat bezoekers alleen samen in een gondel mogen plaatsnemen. De woordvoerster spreekt over een eerste maatregel, waarbij ook sociale controle een rol speelt.



Risicoanalyse

Later dit seizoen worden ook de gondels aangepast. Na die ingreep voert Bobbejaanland een nieuwe risicoanalyse uit. Op basis daarvan bekijkt men of individuele bezoekers in de toekomst weer alleen een rit mogen maken. Het iconische rad, herkenbaar aan het grote hart in het midden, is destijds gebouwd door de inmiddels verdwenen fabrikant Schwarzkopf.



