Efteling

Video: blaaskapel Efteling treedt deze zomer op zonder personages uit Max & Moritz

VIDEO Bij de Efteling-attractie Max & Moritz is deze zomer wederom een blaaskapel te vinden. Bezoekers krijgen op het plein bij Bäckerei Krümel en Frau Boltes Küche meerdere keren per dag een optreden voorgeschoteld van de Anderberg Musikverein, net als voorgaande jaren. Toch is er een verschil met eerdere edities.

Voorheen trad de muziekgroep op samen met twee personages uit het verhaal achter Max & Moritz: Bakker Krümel en Frau Schmetterling. Zij zijn deze zomer geen onderdeel meer van de show. De chaotische bewoners van de zogenoemde Anderberg laten zich 's avonds nog wel zien op het plein, maar dan voor een praatje en een fotomoment.

Het repertoire van de kapel is verder grotendeels hetzelfde gebleven, al is nu op enig moment wel keiharde housemuziek te horen. Dat blijkt een streek van Max en Moritz. Overdag zijn de kwajongens zelf ook aanwezig. Zij hebben eveneens geen eigen show, maar bezoekers kunnen hen wel ontmoeten.