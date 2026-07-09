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Efteling

Nieuw horecaconcept in de Efteling: Asian streetfood bij de Pagode

Vandaag, 07.14 uur

FOTO'S De Efteling heeft een nieuw horecaconcept geïntroduceerd bij de Pagode. Aan de voet van de beroemde vliegende tempel bevindt zich het horecapunt Toko Pagode. Na een korte verbouwing is daar een nieuw assortiment verkrijgbaar met Asian streetfood, waaronder bao buns, bubble tea en dumplings. Op dag één bleek het aanbod direct behoorlijk populair.

De kaart bevat verschillende soorten Aziatische snacks: miniloempia's, karaage-kip, onigiri, gyoza's met kip of groenten en drie verschillende soorten bao buns, met kip, buikspek of sticky sesamreepjes. Onigiri is een driehoekige rijstsnack met een vulling, gewikkeld in zeewier. De Efteling biedt drie vullingen aan: pittige avocado, surimi en teriyaki-kip.

De bao met kip wordt geserveerd met sesam-mayonaise, atjar en bosui. Bij de variant met buikspek horen ingelegde rode ui, hoisinsaus en gebakken uitjes, terwijl de vegetarische optie naast de reepjes ook srirachamayonaise, wortelsalade en bosui bevat.

Geheime tip
De dessertspecialiteit is de bao ice smash: een bao bun met een karamel-notenreep en een coulis van rood fruit met witte chocoladekrullen. Efteling-horecamanager Dennis Krijgh noemt het op LinkedIn een "geheime tip". Verder biedt de Toko Pagode nu boba tea aan, in drie smaken: taro met passievrucht, aardbei met lychee en blauwe bes met yuzu.



























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