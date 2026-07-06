Movie Park Germany

Movie Park staat stil bij dertigjarig bestaan: vuurwerk, jubileumparade, liveconcert en onverwachte comebacks

VIDEO Het dertigjarig bestaan van Movie Park Germany is afgelopen weekend uitgebreid gevierd in het bijzijn van pretparkfans en prominente gezichten. In 2026 is het drie decennia geleden dat het Duitse filmpark de poorten opende, destijds onder de naam Warner Bros. Movie World. Om die reden werd zaterdag 4 juli - Independence Day in de Verenigde Staten - omgedoopt tot dé feestdag voor "Hollywood in Germany".

Bezoekers konden 's avonds kijken naar een groot vuurwerkspektakel van ruim zes minuten, op bekende filmmuziek en Movie Park-melodieën. Overdag lieten alle parkmascottes zich zien: S.A.M., S.I.A., S.I.K. en S.A.D., aangevuld met oude bekenden als Batman en politieagenten. Verder werd onder meer gezorgd voor muzikale optredens, een quiz en voorstellingen met zang, dans en acrobatiek.

Studio 7 was het decor van een liveorkest dat filmmuziek ten gehore bracht. Comedian Kevin Gorczynski, die jarenlang te zien was in Movie Park, maakte een eenmalige comeback. Een bijzondere comeback kwam er ook tijdens een panel met Movie Park-persoonlijkheden: daar schoof de Nederlandse oud-directeur Wouter Dekkers aan.



Première

Verder greep Movie Park het jubileumfeest aan om de nieuwe jubileumparade Movie Park's Parade of Celebration officieel in première te laten gaan. Voor deze gelegenheid reden niet alleen filmpersonages en tekenfilmhelden mee op de wagens, maar ook prominente medewerkers en oud-medewerkers, waaronder de parkdirectie.