Efteling

Foto's: Efteling plaatst voor het eerst commercieel kermisspel bij Fata Morgana

FOTO'S De Efteling heeft voor het eerst een kermisspel neergezet bij Fata Morgana. In het attractiepark doken de afgelopen jaren op steeds meer plekken commerciële spellenkramen op. Tot nu toe bleef het oosterse themagebied rond de Verboden Stad daarbij gespaard. Deze zomer kunnen bezoekers op het plein ringen werpen in de hoop een prijs te winnen.

Vergelijkbare kramen zijn eerder neergezet op de Speelweide, bij Max & Moritz en afgelopen winter zelfs op het Anton Pieckplein. Voor de spellen wordt samengewerkt met de Britse firma HB Leisure. De externe leverancier verzorgt sinds kort ook een spel op de oude locatie van de schietkraam in de Game Gallery, gelegen in het Ruigrijk.

De toevoeging bij Fata Morgana wordt Geest Uyt de Fles genoemd. Het doel is om een ring om een flessenhals te werpen. Eén succesvolle worp is al voldoende om naar huis te gaan met een grote prijs. Wie een megaprijs wil scoren, zal de ring moeten werpen om een gouden fles.



Kamelen

Voor twaalf ringen betalen deelnemers 3 euro. Eén emmer vol ringen kost 10 euro, drie emmers 20 euro. Men heeft nog geprobeerd om het spel enigszins bij Fata Morgana te laten passen door middel van thematische bebording en een aangepast prijzenassortiment. Er zijn knuffels te winnen van kamelen, leeuwen en tijgers.



Op het plein, waar 's zomers traditiegetrouw reus Djinn optreedt met zijn wachters, is dit jaar nog iets nieuws te vinden. De Efteling zorgde voor meer schaduwplekken met behulp van houten pergola's met doeken en plantenbakken. Op de doeken prijkt de zon die de afgelopen jaren het symbool is geworden voor zomer in de Efteling.



















































