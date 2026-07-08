Efteling

Dj draait het volledige verhaal van Villa Volta op Efteling Zomerfeest: honderden Efteling-fans gaan los

VIDEO Wat gebeurt er als je honderden Efteling-fans drie minuten lang naar Hugo van den Loonsche Duynen laat luisteren? Waar de meeste dansvloeren waarschijnlijk zouden leeglopen bij minutenlang gepraat, ging het publiek van het Efteling Zomerfeest juist volledig uit zijn dak. In het Fata Morgana Paleis vond afgelopen week een speciale feestavond plaats voor Efteling-liefhebbers.

Naast bijzonder entertainment trad tussen 23.00 en 00.00 uur een dj op: presentator Thomas van Groningen, bekend van de podcast ThemeTalk, reeg feesthits en Efteling-melodieën aan elkaar. Hij besloot daarbij ook om de tweede voorshow van Efteling-klassieker Villa Volta integraal af te spelen, zonder aanpassingen.

De honderden aanwezigen kregen daardoor het complete verhaal van Hugo van den Loonsche Duynen voorgeschoteld. Tot verbazing van de dj bleek een groot deel van de feestgangers de volledige tekst uit het hoofd te kennen. De legendarische monoloog werd massaal woord voor woord meegesproken, tot grote hilariteit van personeel en publiek.



Schommelende bank

Daar bleef het niet bij. Als klap op de vuurpijl zette Van Groningen later ook de volledige soundtrack van de hoofdshow van Villa Volta op. Dat inspireerde de aanwezigen om zelf de schommelende bank uit de attractie na te bootsen. In twee groepen bewogen ze op de maat van de muziek heen en weer, alsof ze midden in het vervloekte huis zaten.