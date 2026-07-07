Efteling

Nieuw in de Efteling: show met live ondertiteling

VIDEO De Efteling experimenteert met een nieuwe functionaliteit. Na het toevoegen van ondertiteling aan verschillende attracties en sprookjes wordt nu ook gebruikgemaakt van live ondertiteling bij een show. Wie de Efteling-app gebruikt tijdens de Sprookjesboom-voorstelling, kan direct meelezen met de gesproken tekst.

Het gaat om een pilot. De app zet de teksten uit de microfoons van de acteurs live om in een transcript, dat - met enige vertraging - automatisch gegenereerd wordt. Voor buitenlandse bezoekers is er ook een vertaalmogelijkheid. Een internetverbinding is vereist.

Op dit moment is de optie alleen nog beschikbaar bij de Sprookjesboom-show: de voorstelling met handpoppen in het Openluchttheater in het Sprookjesbos. Het systeem werkt nog niet feilloos: omdat de tekst fonetisch wordt weergegeven, zitten er nog regelmatig foutjes in.



Gewaarschuwd

De toevoeging wordt vooralsnog alleen gepromoot op een klapbord bij het theater. "Beleef deze show met ondertiteling", valt daarop te lezen. Daaronder prijkt een QR-code die leidt naar de app. Ook worden bezoekers gewaarschuwd. "Dit is een test. De ondertiteling werkt misschien niet goed."