Efteling

Feestelijke afsluiting Efteling Zomerfeest: Bob-zanger Jürgen Freilich zorgt voor bijzondere cross-over

VIDEO Efteling-fans hebben afgelopen week nog één keer kunnen genieten van Jürgen Freilich, de volkszanger die in het verleden jarenlang optrad bij de inmiddels gesloopte Bob. Tijdens het Efteling Zomerfeest kreeg hij - bijna zeven jaar na zijn laatste Efteling-optreden - een welverdiend afscheidsconcert in het Fata Morgana Paleis. Daarbij haalde hij ook twee bekende gezichten naar voren.

Twee personages die tegenwoordig de voormalige locatie van de Bob bevolken, Bakker Krümel en Frau Schmetterling, werden door Freilich gevraagd om een nummer met hem mee te zingen. Zo ontstond een bijzonder muzikaal samenspel: toeschouwers zagen hoe het nostalgische Bob-repertoire samensmolt met het verhaal achter opvolger Max & Moritz.

Naast de unieke cross-over ontbraken de klassieke schlagerhits én het geliefde afscheidsnummer Dag Mooie Bob uiteraard niet. Verder benadrukte Freilich meermaals geen oud zeer te voelen, door aan te geven hoe blij hij was met de komst van Max & Moritz. Hij kon het ook niet laten om grappen te maken over gratis parkeren én hij zette de pasgetrouwde Efteling-vlogger Niels Kooyman in het zonnetje.



The Red Noses Boogie Boys

Vóór Freilich het podium betrad, werd het publiek nog getrakteerd op The Red Noses Boogie Boys. Zij brachten voor het eerst hun nieuwe setlist ten gehore, waarmee ze deze zomer dagelijks optreden in de grote tent op de Speelweide. Toen Freilich om 23.00 uur afzwaaide, was het feest nog niet voorbij: dj Thomas van Groningen van de pretparkpodcast ThemeTalk sloot het feest af.



Tot 00.00 uur draaide hij niet alleen feestmuziek, maar ook heel veel Efteling-melodieën en -remixen, tot groot genoegen van de achthonderd aanwezigen. Daarnaast kwamen meerdere pretparkliedjes voorbij die je niet vaak hoort op een Efteling-feest, waaronder Studio 100-hits en composities uit Phantasialand en de Disney-parken.



Uitzwaaimoment

Toen de menigte om middernacht naar buiten vertrok, bleken verschillende Efteling-figuren zich nog verzameld te hebben voor een uitzwaaimoment bij de spoorwegovergang. Daar kregen feestgangers nog een laatste kans om op de foto te gaan met onder meer Pardoes, Pardijn en Raveleijn-karakters Thomas en Samira.