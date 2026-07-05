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Efteling

Video: Efteling-mascottes Pardoes en Pardijn halen oude hits uit de kast voor exclusief feest

Vandaag, 12.30 uur

VIDEO Efteling-mascottes Pardoes en Pardijn hebben laten zien dat ze wel van een feestje houden. Tijdens het Efteling Zomerfeest, dat afgelopen donderdag plaatsvond in het Fata Morgana Paleis, verschenen de personages onaangekondigd op het podium met hun hofhouding. Tot grote frustratie van presentator O.J. Punctuel bracht men oude feesthits ten gehore.

Fans werden verblijd met de comeback van twee nummers die in 2018 en 2019 onderdeel waren van het Negen Pleinen Festijn in de zomermaanden: de Pancake Dance en Twinkel Twinkel Twinkel. Dat ging gepaard met een uitgebreide choreografie: Pardoes, Pardijn en hun gezelschap lieten zich van hun meest uitbundige kant zien, met een energieke dans.

Punctuel bleek er niet van gediend. De strenge secretaris protocollair nam van de gelegenheid gebruik om het publiek vermanend toe te spreken, maar wel in de vorm van zijn carnavalshit uit 2019: 't Is Ongeheurd Wat Hier Gebeurt. Daarna was het wat betreft de lakei echt uit met de pret, maar daar wisten Pardoes en de toeschouwers een stokje voor te steken.

Uitverkocht
Het Efteling Zomerfeest was een speciaal evenement georganiseerd voor en door Efteling-fans, met steun van de Efteling. Aanwezigen werden op donderdag 2 juli na sluitingstijd getrakteerd op uniek entertainment en bijzondere ontmoetingen. Alle achthonderd tickets waren vrijwel direct uitverkocht.



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