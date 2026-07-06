Efteling

Video: Efteling-fans worden niet gespaard in eenmalige comedyshow van Wolf

VIDEO Wolf, bekend van de Sprookjesboom-shows in de Efteling, kroop afgelopen week opnieuw in de huid van cabaretier. In een eenmalige voorstelling ter gelegenheid van het Efteling Zomerfeest nam het personage de Efteling én Efteling-fans uitgebreid op de hak. Daarbij werden controversiële onderwerpen niet geschuwd.

De Sprookjesbos-bewoner - voorzien van een rode glittersjaal - liet zich onder meer uit over vegetarische kipnuggets, geschrapte parkeerabonnementen en de sloop van het Spookslot. Ook werd bijvoorbeeld geknipoogd naar de aanhoudende technische problemen bij draak Edna, de omstreden podcastklus van Paul de Leeuw en de onafgewerkte overkapping bij het Efteling Grand Hotel.

Zelfs een relletje over Ezel die niet van prinsessen zou houden, bleef niet onbesproken. Verder kon Wolf het ook niet laten om de draak te steken met prominente fans: hij imiteerde vlogger Niels Kooyman, klaagde dat de podcastafleveringen van Kleine Boodschap veel te lang duren en grapte over de leegloop bij De Vijf Zintuigen. Ook ging het meermaals over uitgelekte plannen op Looopings.



15 Miljoen Mensen

Dat ging gepaard met twee muzikale parodieën. Liefde van Later van Herman van Veen werd omgevormd tot een melancholisch lied over Efteling-liefhebbers die moeite hebben met veranderingen. En van het nummer 15 Miljoen Mensen van Fluitsma & Van Tijn maakte Wolf zijn eigen versie over stikstoflimieten: 5 Miljoen Bezoekers.



De harige comedian zei blij te zijn dat de show slechts eenmalig werd opgevoerd, omdat fans daardoor eindelijk een keer zijn tekst niet konden voorzeggen. Hij sloot af met een persiflage op een gevleugelde uitspraak van een bekende Efteling-ontwerper: "Jullie staan in de Efteling, dus jullie zijn Eftelings!"



Oudejaarsconference

Het is niet voor het eerst dat Wolf zich van zijn komische kant laat zien: hij heeft al jaren zijn eigen onemanshow in het Sprookjesbos, onder de noemer Een Avond met Wolf. Op 31 december vorig jaar presenteerde hij voor het eerst een oudejaarsconference: Een Oudejaarsavond met Wolf. De eenmalige productie op het Efteling Zomerfeest droeg de titel Een Avond met Fans.