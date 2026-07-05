Efteling

Video: DJ Ezel heeft zijn eigen show op het Efteling Zomerfestival, met twee bijzondere danseressen

VIDEO De meest flamboyante bewoner van het Sprookjesbos geeft deze zomer optredens op het Efteling Zomerfestival. In de grote tent op het festivalterrein is meermaals per dag een nieuwe kindershow te zien met Ezel, die in de rol van diskjockey kruipt. Hij krijgt gezelschap van twee opvallende danseressen.

Dat zijn de elfjes uit De Indische Waterlelies, ook wel bekend als de Fabiola-feetjes. Die benaming slaat op de schrijfster van het sprookje: de Belgische koningin Fabiola. De elfjes geven de ruim twintig minuten durende muzikale voorstelling extra cachet én vertellen terloops ook hun achtergrondverhaal.

Toeschouwers leren dat de dames vroeger dansende sterren waren, die betoverd zijn door een heks. Ondertussen wisselen kinderhits en Efteling-liedjes elkaar af, dankzij de draaitafelkunsten van de populaire Sprookjesboom-handpop. Hij heeft voor de gelegenheid een zomers blouseje aangetrokken. Ezel kan het ook niet laten om flauwe grappen te maken en af en toe Efteling-jingles in te starten.



Boogie Boys

Ezel en de elfjes delen de circustent op de Speelweide met drie andere acts: Dancing with the Dolls, The Big Bad Wolf Band en - net als voorgaande jaren - The Red Noses Boogie Boys. Het hoogseizoen in de Efteling duurt nog tot en met zondag 30 augustus.