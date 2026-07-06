Efteling

Video: neem een kijkje op het Efteling Zomerfestival, met hapjes, drankjes, trampolines en spellen

VIDEO Het Efteling Zomerfestival is dit jaar het epicentrum van het zomerentertainment in de Efteling. Bezoekers kunnen nog tot eind augustus dagelijks terecht op een groot festivalterrein op de Speelweide, waar voorheen het Efteling Zomerstrand te vinden was. Men heeft gezorgd voor een compleet nieuwe uitstraling, met een nieuwe huisstijl en de komst van een grote circustent.

Daar hoort ook een nieuw horeca-aanbod bij, verkrijgbaar bij vijf verschillende chalets. Enkele belangrijke items zijn dumplings met kip of rund, ramen met sticky sesamreepjes en pulled chicken, Fristi met aardbeienpuree en slagroom, iced coffee en donuts in de smaken yuzu, pistache, aardbei en bosbes.

Ook is er een specialiteit bestaande uit een mango sticky rice-loempia met een bolletje yoghurtijs met mango-passievrucht en kokosschaafsel. Verder zijn er bijzondere koude dranken: matcha soda, ube soda, matcha latte en ube latte. Liefhebbers van een Broodje Unox kunnen kiezen voor een nieuwe zomervariant met satésaus, uitjes en zoetzure komkommer.



Indonesisch biermerk

De Efteling zorgde daarnaast voor Bintang: een Indonesisch biermerk uit de Heineken-stal. Bij het overdekte podium bevindt zich nog een Stëlz-barretje met alcoholische versnaperingen. Bezoekers kunnen met een drankje in de hand kijken naar vier verschillende shows: DJ Ezel, Dancing with the Dolls, The Big Bad Wolf Band en - terug van weggeweest - The Red Noses Boogie Boys, met een nieuwe setlist. De groep brengt onder meer Golden uit de Netflix-film KPop Demon Hunters ten gehore.



Uiteraard kan er ook weer een gokje gewaagd worden in enkele spellenkramen van de externe firma HB Leisure. Dat zijn dit jaar Eendjes vangen, het basketbalspel Zomerfestibal en Zomerpalet, waar een balletje in een gekleurd vakje gegooid moet worden. Helemaal nieuw is de komst van gratis trampolines, voor kinderen van 2 tot en met 14 jaar. Hangmatten maken het festivalterrein compleet.



Vijf pins

Bij een souvenirkraam worden naast zwemkleding, strandlakens, T-shirts en Crocs ook nieuwe pins verkocht. Verspreid over de zomermaanden brengt de Efteling vijf pins uit met de ontwerpen van de zomervaandels uit het park. Ze kosten 8,50 euro per stuk. Op dit moment is het eerste exemplaar verkrijgbaar, met reus Djinn en Fata Morgana erop.