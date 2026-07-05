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Efteling

Video: nieuwe Efteling-show Dancing with the Dolls draait om handpoppen en dansstijlen

Vandaag, 17.38 uur

VIDEO In een nieuwe Efteling-show is te zien hoe een koppel meedoet aan een merkwaardige danswedstrijd. Bezoekers kunnen deze zomer meermaals per dag kijken naar Dancing with the Dolls in de grote tent op het Efteling Zomerfestival. Hoofdrolspelers Chico en Chica halen herinneringen op aan hun deelname aan een grote dansshow op tv.

Die wonnen ze door meerdere dansstijlen te combineren: de wals, de rock-'n-roll, de tango, de salsa, de polonaise en hakken. De presentatoren van het programma zijn Muppet-achtige poppen met de namen Olivia Travolta en John Newton-John, een knipoog naar Grease. Ook voor het uitbeelden van verschillende dansen worden handpoppen gebruikt.

De link met de Efteling is behoorlijk summier: hier en daar is een bekend Efteling-deuntje in een melodie verwerkt. Voor het hakken werd de Sprookjesboom-hit Hout Hakken in een gabberjasje gestoken. Uiteindelijk winnen Chico en Chica de danscompetitie en gaan ze naar huis met de Rode Schoentjes Dansbokaal.



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