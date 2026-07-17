Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Familiepark Drievliet

Drievliet heeft een nieuwe attractie: Juttersnest

Gisteren, 12.41 uur

VIDEO Drievliet heeft opnieuw een nieuwe attractie geopend. Eerder dit seizoen werd de interactieve carrousel StoomCycloon al in gebruik genomen, tegelijk met de presentatie van het vernieuwde entreegebied Pelikaan Pier. Nu is dat parkdeel uitgebreid met een nieuwe speel- en speurtuin in haventhema.

De toevoeging heet Juttersnest. Voor oudere kinderen zijn er speelelementen, klimtoestellen en twee hoge glijbanen, terwijl peuters en kleuters zich kunnen uitleven op lage toestellen. Er geldt een maximale lengte van 150 centimeter.

Een jutter is iemand die langs het strand loopt om aangespoelde spullen te verzamelen of zich toe te eigenen. In een bijbehorende commercial zien we Drievliet-mascotte Daan Pelikaan speuren op het Scheveningse strand. "Er is iets aangespoeld in Familiepark Drievliet", klinkt het.



Meer Familiepark Drievliet
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be