Familiepark Drievliet

Drievliet heeft een nieuwe attractie: Juttersnest

VIDEO Drievliet heeft opnieuw een nieuwe attractie geopend. Eerder dit seizoen werd de interactieve carrousel StoomCycloon al in gebruik genomen, tegelijk met de presentatie van het vernieuwde entreegebied Pelikaan Pier. Nu is dat parkdeel uitgebreid met een nieuwe speel- en speurtuin in haventhema.

De toevoeging heet Juttersnest. Voor oudere kinderen zijn er speelelementen, klimtoestellen en twee hoge glijbanen, terwijl peuters en kleuters zich kunnen uitleven op lage toestellen. Er geldt een maximale lengte van 150 centimeter.

Een jutter is iemand die langs het strand loopt om aangespoelde spullen te verzamelen of zich toe te eigenen. In een bijbehorende commercial zien we Drievliet-mascotte Daan Pelikaan speuren op het Scheveningse strand. "Er is iets aangespoeld in Familiepark Drievliet", klinkt het.