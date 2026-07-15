Wildlands Adventure Zoo Emmen

Grote verbouwing van overdekte jungle afgerond: bezoekers Wildlands mogen de hoogte in

FOTO'S De maandenlange verbouwing van de overdekte jungle in Wildlands Adventure Zoo Emmen is volledig afgerond. Twee nieuwe uitkijktorens vormen het sluitstuk van de metamorfose. Bezoekers kunnen de bouwwerken sinds kort beklimmen.

De torens zijn met elkaar verbonden door een loopbrug. De route begint met een trap naar boven. Na de oversteek dalen bezoekers via de tweede toren weer af. Vanaf de constructies is er uitzicht op het nieuwe dierengebied Yunka, de Olifantenvallei en de tropische beplanting van de kas Rimbula.

Voor de laatste bouwfase waren grote machines nodig. Daarmee werden onder meer de twee trappen op hun plek gezet. De ingrijpende opknapbeurt begon in het najaar van 2025. Tijdens de werkzaamheden zijn twee bruggen vervangen en verrees een nieuw verblijf voor watervogels.



Stapstenen

Ook de klimroute Mega Jungle Trail werd ingekort en aangepast. De bekende stapstenen in het water maken nu deel uit van een afzonderlijk avonturenpad met verschillende uitkijkpunten. Het Zuid-Amerikaanse doorloopgebied Yunka ging in april open. Daar leven onder meer keizertamarins en witgezichtsaki's.











































