Disneyland Paris

Nieuwe prinsessenparade in Disneyland Paris: bezoekers mogen meedansen

VIDEO In Disneyland Paris gaat vandaag een nieuwe prinsessenparade in première, waarbij toeschouwers worden uitgenodigd om mee te dansen: de Disney Princess Cavalcade. De stoet bestaat uit vier praalwagens rond Rapunzel, Vaiana, Raya en Tiana. Bezoekers kregen de afgelopen dagen al previews voorgeschoteld.

Elke wagen verwijst naar de wereld van een animatiefilm. Zo zijn het eiland Motunui uit Moana, het Hartpaleis uit Raya and the Last Dragon, de straten van New Orleans uit The Princess and the Frog en herberg Snuggly Duckling uit Tangled verwerkt in de ontwerpen.

Ook bekende bijfiguren reizen mee. Op en rond de wagens zijn onder meer Heihei, Pua, Tuk Tuk, Ray en Pascal te vinden. Voor de aankleding gebruikten de makers opvallend specifieke hoeveelheden materiaal. De vliegers van Vaiana bevatten 120 meter handgemaakte franjes. Voor de draken van Raya werden negenhonderd stukken stof gesneden en genaaid. Rapunzels wagen kreeg dertien decoratieve eenden.



The Regal View

De route loopt langs Adventure Bay, het centrale meer van Disney Adventure World. Men vertrekt bij de plek waar een themagebied rond The Lion King verrijst. Daarna gaan de wagens richting restaurant The Regal View, om vervolgens terug te keren. Bijzonder is dat de prinsessen onderweg van hun wagens stappen.



Vaiana toont danspassen met Polynesische invloeden, terwijl de bewegingen van Raya zijn gebaseerd op vechtsporten. Dansers kiezen enkele bezoekers uit om de choreografie mee uit te voeren. Disneyland Paris werkte anderhalf jaar aan de productie. Voor de repetities was in totaal 287 uur nodig. De kostuums zijn ontworpen door de eigen kostuumafdeling en gemaakt in Frankrijk.



Spotify

Bij de parade horen twee nieuwe popnummers, opgenomen in Parijs en Nashville met ongeveer vijftig muzikanten. Eén lied is grotendeels Franstalig. Het ruim drie minuten durende nummer Make My Way werd vandaag uitgebracht op Spotify en andere streamingdiensten. De tekst komt van Allegra Miles, Michelle Zarlenga en Chantry Johnson.



De Disney Princess Cavalcade staat voortaan meerdere keren per dag op het programma, het hele jaar door. Op de dag van de publiekspremière zijn er vertoningen om 10.00, 11.25, 13.50 en 15.10 uur. Door de komst van de parade stopt de huidige reeks optredens van de Disney Marching Band met Minnie Mouse.