Efteling

Efteling viert jubileum van Raponsje: 25 vlechten gedoneerd op Dag van het Sprookje

FOTO'S De Efteling heeft het 25-jarig bestaan van Raponsje in het Sprookjesbos vandaag gevierd met een bijzondere donatieactie. Op de Dag van het Sprookje - de zevende dag van de zevende maand - lieten 25 geselecteerde bezoekers hun vlecht afknippen voor de Nederlandse Haarstichting.

Vijf kappers werkten midden in het Sprookjesbos belangeloos ruim vijf uur om de deelnemers van een nieuwe coupe te voorzien. In totaal werd meer dan 10 meter haar gedoneerd. De vlechten worden gebruikt voor haarwerken voor mensen die door kanker of een haarziekte hun haar zijn verloren.

Voor de actie meldden zich sinds begin juni bijna honderd belangstellenden aan. Uiteindelijk werden 25 deelnemers geselecteerd. Zij moesten een vlecht van minimaal 30 centimeter hebben. Na afloop ontvingen alle deelnemers een officiële oorkonde als aandenken aan hun donatie.



Toren

Ter gelegenheid van het jubileum werd vandaag ook een speciale Raponsje-pin uitgebracht. Het gaat om een bronskleurige pin met daarop de toren van Raponsje, omringd door bomen. Op een lint eronder staat de tekst "Raponsje - 25 jaar". Het souvenirtje is voor 7,50 euro verkrijgbaar bij de winkel In den Ouden Marskramer.



























