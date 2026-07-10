Attractiepark Toverland

Na weken vertraging is het zover: Toverland brengt jubileumboek alsnog uit

Het jubileumboek van Toverland is vanaf zaterdag eindelijk verkrijgbaar. De uitgave liep enkele weken vertraging op doordat een toeleverancier failliet ging, maar bezoekers kunnen het boek morgen alsnog aanschaffen in souvenirwinkel Mundo Magica in entreegebied Port Laguna.

Fans die het 220 pagina’s tellende boek eerder online hebben besteld, ontvangen vandaag een bericht met een ophaalvoucher. Daarmee kunnen ze hun exemplaar afhalen in Mundo Magica of bij de Gastenservice. Wie bij het bestellen koos voor verzending, krijgt het boek volgende week thuisbezorgd.

Toverland kondigde eind juni aan dat de geplande verkoop tijdens het ToverFestival niet door kon gaan. Een deel van de oplage ontbrak nadat een leverancier in de financiële problemen was gekomen. Bezoekers konden het boek destijds wel alvast reserveren via een digitaal bestelformulier.



Historische foto's

Nooit Uitgetoverd: 25 Jaar Toverland telt 220 pagina's. De uitgave blikt terug op de ontstaansgeschiedenis van het Limburgse attractiepark, met interviews, historische foto's, ontwerptekeningen, anekdotes en nooit gerealiseerde plannen. Ook wordt vooruitgekeken naar de toekomst van het park.



Eén exemplaar kost 44,95 euro. De teksten zijn geschreven door voormalig marketingmedewerker Henk Janssen. Voor het project sprak hij tientallen betrokkenen en verzamelde hij historisch materiaal uit het archief van het attractiepark. Een groot deel van het boek werd samengesteld terwijl Janssen verbleef in Australië.