Attractiepark Toverland

Toverland beloont trouwe abonnementhouders met geheim menu en extra korting

Toverland introduceert een spaarprogramma voor abonnementhouders. De zogenoemde Magic Members kunnen voortaan badges verzamelen door het park binnen te gaan, attracties te bezoeken, shows te bekijken en bepaalde aankopen te doen. Daarmee spelen ze verschillende beloningen vrij, zoals extra korting en geheime menu-items.

Het Limburgse attractiepark start met een testfase. Deelnemers sparen badges door hun abonnement of telefoon te scannen. Bij de entree gebeurt dat automatisch wanneer het abonnement wordt gescand. Bij attracties en showlocaties moeten bezoekers zelf een NFC-tag in de wachtrij of bij de locatie scannen.

Ook bij enkele horecapunten en souvenirwinkels zijn badges te verdienen. Sommige producten leveren extra sterren op. Wie een badge vaker vrijspeelt door dezelfde attractie meerdere keren te bezoeken of vaker een bepaald product te kopen, verzamelt steeds meer sterren.



Top Spinner

Het spaarprogramma kent verschillende badges. Zo is het mogelijk om bij spinning coaster Dwervelwind een Top Spinner te worden. Bij waterbaan Expedition Zork kunnen deelnemers de badge Mountain Explorer verdienen. En wie een ritje maakt in familieachtbaan Toos' Express, mag zich na het scannen Junior Magician noemen. Met alle achtbanen op zak wordt de titel Coaster Fanatic aan dat rijtje toegevoegd.



Als beloning kunnen Magic Members onder meer extra korting op eten en drinken vrijspelen. Ook worden geheime menu-items beschikbaar: snacks, drankjes of andere lekkernijen die niet op de gewone menukaart staan en alleen besteld kunnen worden door deelnemers die voldoende badges en sterren hebben verzameld.



Pilot

Toverland benadrukt dat nog sprake is van een pilot. Het park bekijkt hoe abonnementhouders de badges en beloningen gebruiken. Op basis daarvan kan het systeem nog worden aangepast of zelfs worden stopgezet. Bij een succesvolle proef wil Toverland het programma later uitbreiden met extra badges, nieuwe beloningen en aanvullende mogelijkheden.