Attractiepark Toverland

Jubileumcadeau voor de oprichter: standbeelden van Toverland-mascottes krijgen plek in attractiepark

FOTO'S De oprichter van Toverland is onlangs op een bijzondere manier in het zonnetje gezet. Toen het Limburgse attractiepark op zaterdag 27 juni het 25-jarig bestaan vierde tijdens een speciale vip-bijeenkomst, werd grondlegger Jean Gelissen sr. verrast met een speciaal cadeau. Zijn zoon en dochter - Jean Gelissen jr. en Janou Gelissen - boden hem twee standbeelden aan.

"Zonder de droom van Jean was er geen Toverland geweest", vertelt een woordvoerster over het initiatief. "En aangezien het 25 jaar geleden allemaal begon met het Land van Toos, hebben we de jubileumlooks van Toos Toverhoed en Morrel laten vereeuwigen in twee mooie beelden."

Die krijgen binnenkort een plekje in het park, uiteraard in het Land van Toos. Op de sokkel prijkt een plakkaat met de tekst: "Voor onze pap en inspirator, Jean Gelissen, met bewondering voor 25 jaar Toverland en zijn ondernemerschap, als blijk van onze trots en waardering. Janou en Jean."



Jubileumplaquette

Naast de standbeelden is er namens het personeel ook een tweede cadeau overhandigd aan Jean sr., Jean jr. en Janou: een jubileumplaquette met de opschriften "25 jaar vol magie" en "Nooit uitgetoverd". "Aangeboden door alle Toverlanders", valt er ook te lezen. Dat eerbetoon komt op kantoor te hangen.



















