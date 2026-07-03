Attractiepark Toverland

Trailer van nieuwe Toverland-speelfilm staat online: attractie stort in

VIDEO De trailer van een nieuwe Nederlandse speelfilm die zich afspeelt in Toverland is online verschenen. Vanaf woensdag 23 september draait de komische halloweenfilm HalloWiebe: Overdrive in de bioscoop. Een voorproefje van ruim anderhalve minuut toont onder meer hoe de 40 meter hoge attractie Dragonwatch na een explosie volledig instort.

In het vervolg, grotendeels opgenomen in het Limburgse attractiepark, gaat het beveiliger Wiebe voor de wind. Samen met zijn team van opvallende beveiligers weet hij elke klus te klaren. Dat verandert wanneer het fictieve pretpark Halloween Happyland belt met de mededeling dat iemand de meest waardevolle attractie wil stelen.

"Deze robot is populairder dan al onze achtbanen bij elkaar", horen we in de trailer. Juist dat maakt de robot het doelwit van een mysterieuze dief. Wiebe en zijn collega's komen voor hun grootste uitdaging tot nu toe te staan. Duncan Meijering keert terug als beveiliger Wiebe. Ook verschillende acteurs uit het eerste deel zijn weer van de partij.



Regie

Het eerste deel van HalloWiebe ging in september 2025 in première. De film lokte uiteindelijk 86.000 bezoekers naar de bioscoop. Opnames voor HalloWiebe: Overdrive vonden eerder dit jaar plaats in Toverland, dat opnieuw dienstdeed als decor voor Halloween Happyland. Jasper ten Hoor en Ivan Hidayat verzorgden de regie.