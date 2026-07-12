Mirabilandia

Groot spookhuis uit Bobbejaanland krijgt kopie in Italië

VIDEO Het grote spookhuis Paranormal Activity: Next of Kin uit Bobbejaanland krijgt een broertje in Italië. Attractiepark Mirabilandia opent deze zomer een eigen versie van de horrorattractie, gebaseerd op hetzelfde concept dat vorig jaar in het Vlaamse pretpark debuteerde.

Beide parken zijn eigendom van de Spaanse parkengroep Parques Reunidos. De Italiaanse uitvoering draagt dezelfde naam en volgt opnieuw het verhaal van de gelijknamige horrorfilm van Paramount Pictures. Het gaat in principe om een kopie van de Bobbejaanland-versie, al zijn enkele onderdelen aangepast aan het gebouw waarin de attractie is ondergebracht.

Mirabilandia presenteert de horrorbeleving van dinsdag 11 tot en met zondag 16 augustus tijdens het zomerevenement Suburbia Summer Nightmare, als een voorproefje op Halloween. Daarna keert het spookhuis terug tijdens de halloweenperiode.



Geheimen

Net als in Bobbejaanland volgen bezoekers het verhaal van Margot, een jonge vrouw die op zoek gaat naar de waarheid achter de mysterieuze verdwijning van haar moeder. Die zoektocht leidt naar een afgelegen amishdorp, waar duistere geheimen aan het licht komen.



De Italiaanse versie krijgt een parcours van 350 vierkante meter met zestien ruimtes, meer dan vijftien acteurs en een duur van ruim tien minuten. Ook worden speciale effecten, geuren, geluiden en de originele filmmuziek ingezet. Er geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Voor de attractie is een apart ticket nodig.



Gesloten simulator

Bobbejaanland opende Paranormal Activity: Next of Kin in oktober 2025, als vervanger van de gesloten simulator The Forbidden Caves. Dit jaar duurt het halloweenseizoen in Lichtaart van zaterdag 10 oktober tot en met zondag 15 november.