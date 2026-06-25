Efteling

Efteling gaat gewoon open tijdens code rood: woede onder personeel over gebrek aan maatregelen

De Efteling gaat morgen gewoon open zoals gepland, ondanks een weeralarm, code rood en waarschuwingen voor uitdroging, oververhitting en een hitteberoerte. Medewerkers zijn daar niet blij mee. Op het intranet van het Kaatsheuvelse attractiepark regent het klachten van verontwaardigde personeelsleden. Zij vinden dat er veel te weinig maatregelen worden genomen.

De waarschuwingen liegen er niet om: weerinstituut KNMI hanteert vrijdag tussen 00.00 en 23.00 uur code rood vanwege extreem hoge temperaturen, Rijkswaterstaat adviseert om niet de weg op te gaan en scholen in heel Nederland sluiten de deuren. Maar terwijl het land voor een groot deel platligt, worden Efteling-medewerkers wel gewoon op hun werk verwacht.

Men is "extra alert", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "We letten goed op elkaar en we verwachten morgen geen grote drukte." Het hitteprotocol, dat tijdens code oranje ook al van kracht was, blijft actief. "We bekijken continu welke extra acties er nodig zijn." Die afwachtende houding schiet bij medewerkers duidelijk in het verkeerde keelgat, blijkt uit online commentaren.



Alle locaties geopend

Parken als Walibi Holland, Avonturenpark Hellendoorn, Familiepark Drievliet en Sprookjeswonderland Enkhuizen kiezen ervoor om de poorten gesloten te houden. De Efteling gooit het dus over een andere boeg. "Alle locaties binnen de Efteling zijn geopend, tenzij anders besloten door de tactisch teamlead van jouw afdeling", valt te lezen in een personeelsmemo op het Plein, zoals het Efteling-intranet wordt genoemd. "Er verandert niets aan jouw geplande dienst."



En dus moeten Efteling-medewerkers morgen attracties besturen, souvenirs verkopen en eten bereiden bij 39 graden. "Dit is de eerste keer dat Walibi betere keuzes maakt dan de Efteling", reageert een medewerker onder het bericht. Het leverde tientallen likes op. "Persoonlijk vind ik het, zeker voor de buitenattracties, niet normaal om bij code rood open te gaan", zegt een ander. "Op veel plekken sta je gewoonweg weg te bakken, ook uit de directe zon."



Niet gezond

Even verderop lezen we: "Ik snap en zie niet in wat hier het idee van is. Dit is voor niemand te doen en ook niet gezond. Het parkpersoneel lijdt hier enorm onder!" Een collega gaat nog een stap verder. "Het enige wat ik opmaak uit bovenstaand bericht is dat de Efteling meer geeft om geld dan om het welzijn van de gasten en medewerkers als het overheidsadviezen keihard negeert."



Twijfel over de veiligheid is er ook bij een medewerkster van de EHBO-post, die meldt: "Ik vrees dat de genoemde maatregelen wellicht onvoldoende toereikend zijn om hittegerelateerde ziektebeelden te voorkomen." Sluiten is "de enige, veilige optie voor medewerkers én gasten", antwoordt een collega. De situatie is simpelweg "niet echt veilig voor het personeel", vreest weer een andere Efteling-werknemer.



Grappenmaker

De Efteling geeft iedereen die komt werken een gratis ijsje. "Daar kom je toch voor je huis uit?", sneert een sarcastische grappenmaker. Niet iedereen kan echter met de situatie lachen. "Volgens mij zijn er de afgelopen dagen wel genoeg signalen afgegeven dat het momenteel op verschillende locaties niet te doen is om een functie te kunnen uitvoeren", klinkt het uit de mond van een medewerkster van houten achtbaan Joris en de Draak.



Ze wijst ook op "alle horecalocaties met alle apparatuur die van zichzelf al loeiheet is". "Hier is 0,0 over nagedacht wanneer het gaat om de veiligheid van gasten én medewerkers." Een personeelslid van het Sprookjesbos maakt zich eveneens grote zorgen. "Het is door ons meermaals aangegeven dat het bij De Zes Zwanen niet uit te houden is."



Ventilatortje

En hoe reageerde de Efteling? Op locaties met een ventilatortje en een schaduwplek moet gewoon doorgewerkt worden, was het antwoord. "Ondertussen is het in de controlekamer 35+ graden en is de ventilator inmiddels veranderd in een föhn. Er komt niet eens iemand polshoogte nemen. Ik vind het vervelend om te zeggen dat ik dat beschamend vind."



De Sprookjesbos-medewerker snapt niet dat de Efteling op vrijdag een vinger aan de pols blijft houden, zonder direct verregaande maatregelen te nemen. "Zijn wij soms proefballonnetjes? Gaan we kijken of we code rood kunnen managen door de gezondheid van onze medewerkers en gasten op het spel te zetten? Ik zet hele grote vraagtekens bij de wijze waarop dit aangepakt wordt."



Ontkend

Omzet is belangrijker dan veiligheid, is de conclusie. Dat wordt door het Efteling-management uiteraard ontkend. "We hebben veel aandacht voor het welzijn van onze medewerkers, zij worden regelmatig afgelost en krijgen extra pauzemomenten", vult een woordvoerder aan. "Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, besluiten we om locaties te sluiten." Kennelijk verschilt het management daarover van mening van de mensen op de vloer.



De geruststellende boodschap komt dan ook totaal niet over bij het team. "Wel erg fijn dat al deze mensen die dit beslissen lekker op kantoor in de airco zitten...", foetert iemand op intranet. Vanuit de verkoelende airco heeft inmiddels ook parkdirectrice Nicole Scheffers gereageerd. "Dankjewel voor jullie berichten. Zoals aangegeven houden we de situatie morgen nauwlettend in de gaten. Er komt op vrijdag 26 juni regelmatig een crisisteam bij elkaar."