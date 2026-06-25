GaiaZoo

Limburgse dierentuin sluit vanwege code rood, andere dierenparken vooralsnog open

GaiaZoo in Kerkrade blijft vrijdag 26 juni gesloten vanwege de extreme hitte. Daarmee is het de eerste grote Nederlandse dierentuin die de poorten dichthoudt tijdens het weeralarm met code rood. Het Limburgse dierenpark neemt de maatregel vanwege de uitzonderlijk hoge temperaturen.

Weerinstituut KNMI waarschuwt vrijdag voor extreme hitte in grote delen van Nederland. Landinwaarts kan het lokaal zelfs 40 graden worden. Een kleinere dierentuin zal ook gesloten zijn: Dierenpark Zie-Zoo in het Brabantse Volkel.

Eerder besloten drie grote pretparken al om vrijdag niet open te gaan: Familiepark Drievliet, Avonturenpark Hellendoorn en Walibi Holland. Bij de bekende Nederlandse dierentuinen zijn vooralsnog geen andere sluitingen aangekondigd.



Burgers' Zoo

Wel passen verschillende dierenparken hun openingstijden of programma aan. Burgers' Zoo in Arnhem, eigenaar van GaiaZoo opent de poorten al om 07.30 uur. Geïnteresseerden kunnen het park daardoor bezoeken tijdens de koelste uren van de dag.



Ook AquaZoo Leeuwarden wijzigt de openingstijden. De Friese dierentuin is vrijdag geopend van 09.00 tot 15.00 uur. In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek vindt vrijdag en zaterdag het bierfestival Brew@theZoo plaats, van 17.30 tot 22.30 uur. Op vrijdagavond is code rood nog van kracht.