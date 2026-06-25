Walibi Holland

Extreme hitte dwingt ook Walibi Holland tot sluiting

Walibi Holland blijft morgen gesloten vanwege code rood. Voor Flevoland is voor vrijdag 26 juni extreem warm weer voorspeld, met temperaturen tot 38 graden. Het pretpark in Biddinghuizen zegt geen risico te willen nemen voor bezoekers en medewerkers.

Daarom gaan de poorten van Walibi niet open. "De veiligheid van onze gasten en medewerkers staat altijd voorop", luidt de uitleg. Bezoekers met een ticket voor vrijdag kunnen dat omzetten naar een andere bezoekdatum via de website van het attractiepark.

Kantoormedewerkers, receptiepersoneel, medewerkers van de centrale post en werknemers in magazijnen en werkplaatsen worden wel op het werk verwacht, blijkt uit een interne memo. Daarnaast blijft ook vakantiepark Walibi Village geopend voor vakantiegasten.



Concullega's

Concullega's Drievliet, Avonturenpark Hellendoorn en Speelpark Oud Valkeveen kiezen net als Walibi voor een sluiting op vrijdag. De Efteling, Toverland, Duinrell en Attractiepark Slagharen blijven wel geopend.



Op het Walibi-terrein heeft de hitte ook gevolgen voor andere activiteiten. Hardstylefestival Defqon.1 besloot eerder al om vrijdag en zaterdag geen dagbezoekers toe te laten. Daardoor mogen op beide dagen ongeveer 15.000 mensen niet naar binnen.