Familiepark Drievliet

Familiepark Drievliet houdt de poorten morgen gesloten: 'Volgen het advies van de overheid'

Familiepark Drievliet in Den Haag heeft besloten om morgen - vrijdag 26 juni - gesloten te blijven. Er worden extreme temperaturen verwacht: het kwik loopt op richting de 40 graden. Om die reden is voor veel plekken in het land code rood aangekondigd. Scholen blijven dicht.

Eigenlijk zou Drievliet vrijdag veel schoolreisjes ontvangen. "We zijn op dit soort dagen heel afhankelijk van scholen en die komen liever gewoon een week later", legt een woordvoerder uit. "We volgen het advies van de overheid: ga niet naar buiten en voorkom oververhitting."

Dagbezoekers die al tickets hadden gekocht, krijgen een mail met informatie. Zij kunnen hun kaartjes omboeken of het aankoopbedrag terugkrijgen. Tegelijk met Drievliet heeft ook zusterpark Avonturenpark Hellendoorn besloten om vrijdag niet open te gaan. Beide parken zijn eigendom van de Franse Looping-groep.



Lanceersysteem

Vandaag was Drievliet wel open voor publiek, met extra maatregelen. Zo werden attracties als CineMagic 5D, achtbaan Kopermijn en vrijevaltoren Charlies Chute 's middags gesloten in verband met de hitte. Bij lanceerachtbaan Formule X werden onderdelen van het lanceersysteem te warm. Daarom was slechts één trein operationeel, die minder vaak vertrok.