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Walibi Holland

Hardstylefestival op Walibi-terrein weigert duizenden bezoekers vanwege hitte

Vandaag, 16.11 uur

Bezoekers met een dagticket voor vrijdag of zaterdag mogen niet meer naar hardstylefestival Defqon.1 op het terrein van Walibi Holland komen. De organisatie heeft besloten alleen weekendbezoekers toe te laten vanwege de verwachte extreme hitte. Daardoor blijven op beide dagen ongeveer 15.000 mensen buiten de poorten.

Defqon.1 vindt van donderdag tot en met zondag plaats bij het pretpark in Biddinghuizen. Organisator Q-dance nam het besluit in overleg met de gemeente Dronten, hulpdiensten en andere betrokken instanties. Volgens de organisatie was dat de enige manier om Defqon.1 dit jaar door te laten gaan.

De afgelopen dagen werden al extra maatregelen aangekondigd, zoals meer gratis drinkwaterpunten, extra schaduwplekken en aanvullende medische voorzieningen. Toch bleek de combinatie van de voorspelde temperaturen en het verwachte bezoekersaantal volgens Q-dance een te groot risico.

Piekmomenten
Door minder bezoekers toe te laten, ontstaat meer ruimte bij schaduwplekken en andere faciliteiten en neemt de drukte op piekmomenten af. Ook het programma wordt aangepast. De Warrior Workout op zaterdag is geschrapt. Daarnaast verhuist Power Hour op zaterdag van de middag naar 19.00 uur.

Voor de ongeveer 58.500 bezoekers met een weekendticket verandert niets. Zij kunnen het festival en de camping gewoon bezoeken. Ook dagbezoekers met een ticket voor zondag blijven welkom, omdat de temperaturen dan naar verwachting lager uitvallen. Bezoekers met een ongeldig verklaard dagticket ontvangen na het weekend meer informatie over terugbetaling.

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