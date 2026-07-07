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Nationaal record: deze Belg stapte in tweeduizend verschillende achtbanen

Een Vlaamse pretparkfan heeft een nationaal record te pakken. Jonathan Sansens (33) bereed in zijn leven meer dan tweeduizend verschillende achtbanen. Geen enkele landgenoot doet dat hem na. Nummer tweeduizend werd afgelopen maand behaald in het Amerikaanse pretpark Silver Dollar City. "Ik had het tien jaar geleden nooit durven dromen", zegt Sansens erover.

De coasterfanaat houdt zijn achtbaantelling minutieus bij via de internationale website Coaster-Count. Zo is direct inzichtelijk hoeveel achtbanen iemand heeft bereden, in welke landen dat gebeurde en hoe hoog diegene op de internationale ranglijst staat. Met ruim tweeduizend coasters op de teller mag Sansens zich de Belgische koploper noemen.

Inmiddels is hij terug van zijn drie weken durende Amerikaanse achtbaanvakantie. Het was de bedoeling om daar 241 coasters te doen. Daarvan miste hij er uiteindelijk 32, bijvoorbeeld omdat ze onverwachts gesloten waren. Dertig andere banen had hij al een keer gedaan. Zo kwam de fan uit op 178 nieuwe credits.



Vier continenten

"Ik heb nu 2087 achtbanen gedaan verspreid over 34 landen en vier continenten", laat de ervaringsdeskundige weten aan Looopings. 140 daarvan waren houten achtbanen, 313 stuks zijn inmiddels niet meer in werking. En wat was de allerbeste? "Ik vind het heel moeilijk om een nummer één te kiezen", zegt Sansens daarover.



Zijn drie favorieten zijn Steel Vengeance in het Amerikaanse Cedar Point, Flying Dinosaur in Universal Studios Japan en Iron Gwazi in Busch Gardens Tampa, gelegen in de Amerikaanse staat Florida. Op het gebied van houten achtbanen stijgt El Toro in het Amerikaanse Six Flags Great Adventure er met kop en schouders bovenuit.



Energylandia

In Europa pakt Zadra in het Poolse Energylandia wat Sansens betreft de eerste plek, een hybrid coaster vergelijkbaar met Untamed in Walibi Holland - maar dan hoger en sneller. Hoog op het verlanglijstje staat nog een tour door het Midden-Oosten, met als hoogtepunt Falcons Flight in Six Flags Qiddiya City: de hoogste, langste en snelste achtbaan ter wereld.



Binnen de achtbaancommunity ontstaat vaak discussie over wanneer een attractie een achtbaan genoemd mag worden. Sansens telt alleen zuivere coasters, zoals hij dat zelf noemt, aangevuld met powered coasters, water coasters en alpine coasters. Een butterfly - een schans met een bakje dat heen en weer schommelt - rekent hij bijvoorbeeld niet mee.



