Nieuws

Code rood in Frankrijk: heel veel attractieparken zijn vandaag dicht

Frankrijk kreunt onder een uitzonderlijke hittegolf. Voor het eerst ooit heeft de nationale weerdienst voor liefst 72 departementen code rood afgekondigd. Op veel plaatsen stijgt de temperatuur donderdag naar 40 tot 42 graden. Verspreid over het land houden vandaag meerdere attractieparken noodgedwongen de poorten gesloten.

Zeker twaalf bestemmingen kiezen ervoor om niet open te gaan. Dat zijn voornamelijk familieparken, waaronder Kingoland, Parc Saint Paul, Fraispertuis-City, La Récré des 3 Curés en Parc du Bocasse. Ook AnimaParc Occitanie, France Miniature en Papéa Parc blijven dicht. In Cobac Parc zijn de mechanische attracties buiten bedrijf, maar bezoekers kunnen wel gebruikmaken van waterglijbanen.

Verder maakten La Mer de Sable, Walygator Grand Est en Dennlys Parc eerder bekend woensdag geen bezoekers te ontvangen in verband met de weersomstandigheden. Vandaag zouden die parken sowieso al niet open zijn. Frankrijk verkeert momenteel in de hoogste alarmfase voor hitte.



42 graden

De temperaturen lopen op veel plaatsen op tot 42 graden. Woensdag 24 juni werd bovendien de warmste dag ooit gemeten op nationaal niveau in Frankrijk. Men neemt op grote schaal maatregelen. Niet alleen pretparken sluiten: ook musea, monumenten en andere toeristische attracties passen openingstijden aan of gaan tijdelijk dicht.



Verder ondervindt het openbaar vervoer hinder. De Franse overheid roept inwoners en toeristen op om fysieke inspanning te vermijden, voldoende water te drinken en tussen de middag zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Met name in het westen en zuidwesten van het land is sprake van een verhoogd risico op natuurbranden.



Walibi

De grootste Franse pretparken laten zich vooralsnog niet uit het veld slaan. Disneyland Paris, Puy du Fou, Parc Astérix, Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, Walygator Sud-Ouest, Parc Spirou Provence en Nigloland blijven donderdag geopend. Zij nemen wel extra maatregelen om publiek en personeel tegen de hitte te beschermen, zoals het schrappen van entertainment.



