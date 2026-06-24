Spelen bij Beelen

Nieuwe stappen voor Rotterdams pretpark Spelen bij Beelen: operationeel directeur aangesteld, personeel gezocht

Het nieuwe Rotterdamse speelpark van ondernemer Wim Beelen is begonnen met het werven van personeel. Op LinkedIn verschenen deze week vacatures voor verschillende functies bij Spelen bij Beelen, de opvolger van het nooit geopende pretpark Rivoli Rotterdam.

Operationeel directrice Willeke Zorg laat weten dat het park met spoed op zoek is naar medewerkers voor onder meer de entree, horeca, schoonmaak, parkonderhoud en leidinggevende functies. Ook worden coördinatoren en shiftmanagers gezocht. Geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks bij de organisatie melden.

De vacatures vormen opnieuw een teken dat Beelen werk maakt van zijn plannen voor het terrein aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid. Sinds hij het voormalige Rivoli-terrein voor 6,5 miljoen euro kocht op een executieveiling, zijn oude attracties gesloopt. Bovendien presenteerde hij ideeën voor een transformatie tot een speelpark voor kinderen tot 14 jaar.



Verpakkingsbedrijf

Zorg zelf heeft geen achtergrond in de pretparkwereld. Uit haar LinkedIn-profiel blijkt dat ze eerder werkte als weddingplanner en servicemanager bij een verpakkingsbedrijf. Daarna richtte ze haar eigen workoutclub op. Sinds kort is ze verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele ontwikkeling van Spelen bij Beelen.



In een eerdere bijdrage schreef Zorg dat ze wil meebouwen aan een project met "visie, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid". Overigens zijn de vacatures geen garantie voor een opening. Ook voormalig eigenaar Hennie van der Most zocht in het verleden personeel voor zijn pretparkproject. Uiteindelijk opende Rivoli nooit de poorten voor publiek.