Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Kermis

Twintiger komt om het leven bij afbraak van kermisattractie

Vandaag, 15.40 uurBeeld: Kermis Kid

Een 27-jarige kermisexploitant is woensdagochtend overleden nadat hij tijdens de afbraak van een attractie werd verpletterd. Het ongeval vond plaats in de Belgische stad Eupen, bij Crazy Garage. Dat is een funhouse uit 2015.

De lokale politie van de zone Vesdre-Gueule meldt dat het incident kort na 03.30 uur gebeurde. Op dat moment werd een attractie gedemonteerd na afloop van een kermis die van vrijdag tot en met woensdag plaatsvond.

Het slachtoffer is uitbater Stijn Lampaert. Meer details over de toedracht zijn nog niet bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie van Eupen heeft bevestigd dat sprake is van een arbeidsongeval. Er waren geen derden bij betrokken.

Meer kermis
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be