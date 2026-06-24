Kermis

Twintiger komt om het leven bij afbraak van kermisattractie

Een 27-jarige kermisexploitant is woensdagochtend overleden nadat hij tijdens de afbraak van een attractie werd verpletterd. Het ongeval vond plaats in de Belgische stad Eupen, bij Crazy Garage. Dat is een funhouse uit 2015.

De lokale politie van de zone Vesdre-Gueule meldt dat het incident kort na 03.30 uur gebeurde. Op dat moment werd een attractie gedemonteerd na afloop van een kermis die van vrijdag tot en met woensdag plaatsvond.

Het slachtoffer is uitbater Stijn Lampaert. Meer details over de toedracht zijn nog niet bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie van Eupen heeft bevestigd dat sprake is van een arbeidsongeval. Er waren geen derden bij betrokken.