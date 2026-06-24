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Plopsa Group

Het is te warm voor Maya de Bij, Plopsaland schrapt entertainment: 'Uitzonderlijke hitte'

Vandaag, 17.49 uur

Plopsa neemt maatregelen vanwege de extreem hoge temperaturen deze week. In zowel Plopsaland Belgium als Plopsaland Deutschland vinden de komende dagen geen shows plaats. Daarnaast zijn er in Plopsaland Deutschland ook geen meet-and-greets met personages.

Als reden geeft Plopsa online "de uitzonderlijke hitte". In de Belgische badplaats De Panne, waar Plopsaland Belgium ligt, loopt het kwik op tot 31 graden. Voor Haßloch, de plaats van Plopsaland Deutschland, is deze week zelfs 40 graden voorspeld.

In Duitsland zijn normaal gesproken dagelijks voorstellingen te zien met Maya de Bij en De Smurgen: Majas Geburtstagsfestival en Die Schlümpfe Show. Die gaan van woensdag 24 tot en met zondag 28 juni niet door. Hetzelfde geldt voor de ontmoetingen met de Studio 100-figuren.

Schaduwplekken
België schrapt in ieder geval tot en met vrijdag 26 juni de Bumba Amico Show en de Maya-show Het Bal van de Koningin. Meet-and-greets gaan in België vooralsnog wel door, al houdt men daarbij rekening met het weer. "We focussen uiteraard op binnenlocaties en schaduwplekken", vult een voorlichter aan.

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