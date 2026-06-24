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Disneyland Paris

Disneyland Paris: achtbaan Crush's Coaster vanaf september bijna een jaar dicht

Vandaag, 10.06 uur

Bezoekers van Disneyland Paris zullen de populaire achtbaan Crush's Coaster bijna een jaar moeten missen. De overdekte spinning coaster sluit op maandag 7 september voor een grootschalige onderhoudsbeurt, die duurt tot aan de zomer van 2027. Het gaat volgens Disney om de meest ingrijpende technische vernieuwing sinds de opening in 2007.

De werkzaamheden worden op dit moment voorbereid. "Deze grote renovatie zal ervoor zorgen dat de attractie nog jarenlang in bedrijf kan blijven en tegelijkertijd een optimale gastervaring biedt", luidt de uitleg. "Het zal ook het comfort voor zowel gasten als medewerkers verhogen."

Crush's Coaster, gebouwd door Maurer Rides uit Duitsland, is één van de drie achtbanen in Disney Adventure World. Voor het baanverloop werd destijds een bestaand kermismodel als basis gebruikt. In 2015 was de Finding Nemo-attractie al eens zes maanden gesloten voor een onderhoudsproject.

Geschilderd
Nu krijgt de coaster opnieuw een ingrijpende opknapbeurt. In tien maanden tijd worden besturingssystemen, sensoren, communicatieapparatuur en delen van de baan vervangen. Tegelijkertijd frist men de showelementen op: decoronderdelen worden gereinigd, opnieuw geschilderd en waar nodig gerepareerd.

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