Efteling

Paul de Leeuw baalt nog steeds dat de Efteling zijn stem heeft weggehaald bij De Indische Waterlelies: 'Verdrietig'

AUDIO Paul de Leeuw vindt het nog steeds jammer dat de Efteling zijn stem niet meer gebruikt bij De Indische Waterlelies. De tv-presentator was van 2009 tot en met 2015 te horen als de verstelstem van het iconische tafereel in het Sprookjesbos. Daarna werd de originele vertelling teruggebracht, tot groot genoegen van Efteling-liefhebbers.

Zij klaagden eerder steen en been dat het onsubtiele stemgeluid van de bekende Nederlander totaal niet paste bij het liefelijke sprookje met de beroemde dansende elfjes. De Efteling kwam ruim tien jaar geleden tegemoet aan die kritiek, door het oorspronkelijke verhaal van Reny de Lannée uit 1966 terug te halen. De Leeuw kon het maar moeilijk verkroppen.

Hij wordt ernaar gevraagd in de derde aflevering van de podcastserie Het Geheim van de Efteling, die hij presenteert. "Vind je dat verdrietig?", wil kinderboekenschrijver Kevin Hassing, één van De Leeuws gasten, weten. "Ja", antwoordt de presentator. "Ja, maar ik ben eroverheen. Zeker nu ik het gehoord heb. Ik dacht: het is niet anders."



Marketingstunt

De Leeuw noemt de klus "wel een hoogtepunt om dat te mogen doen". "Als je daar altijd hebt gestaan en opeens zeggen ze: wil je het niet inspreken? Ja. Dat is een sprookje. Ik kan niet anders zeggen." Voor de Efteling was de aanpassing destijds vooral een marketingstunt: de zaterdagavondshows van de BN'er werden zeer goed bekeken.



"Het was in tijden van Mooi! Weer De Leeuw", realiseert de televisiepersoonlijkheid zich. "Ik lag vrij goed in de markt." Hij herinnert zich de kritiek ook nog goed. "Want mensen dachten: oh, het is Paul de Leeuw. Ik vind Paul de Leeuw helemaal niet leuk, dan vind ik De Indische Waterlelies ook niet leuk."



Boze Efteling-fans

Schrijver Hassing zegt dat wel te begrijpen. "Ik snap wel, dat je te veel hoort: dat is Paul de Leeuw. In plaats van: ik hoor het verhaal." De Leeuw kreeg destijds ook berichten van boze Efteling-fans onder ogen. "Ik kreeg ook echt wel op mijn social media van mensen: de Efteling was leuk, behalve die stem van Paul de Leeuw."



Op het einde van de aflevering stipt de programmamaker de kwestie nog aan, als het gaat over Efteling-sprookjes die nooit mogen verdwijnen. Uiteraard kiest de presentator voor zijn waterlelies. "De stem mag wél verdwijnen", sneert hij. "Maar de attractie niet."