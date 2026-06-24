Liseberg

Opnieuw schimmel en vuil aangetroffen: pretpark riskeert boete na inspectie

De hygiëneproblemen in een groot Zweeds pretpark blijken nog altijd niet opgelost. Restaurant Järnvägsrestaurangen in pretpark Liseberg riskeert een boete van 30.000 Zweedse kronen, omgerekend zo'n 2700 euro, nadat inspecteurs opnieuw ernstige tekortkomingen ontdekten op het gebied van voedselveiligheid.

Vorig jaar werd dezelfde eetgelegenheid al op de vingers getikt vanwege zwarte schimmel en hardnekkig vuil in het restaurant. Toen waarschuwde de milieudienst van de stad Göteborg dat de situatie kon leiden tot bacteriegroei en besmet voedsel.

Bij een nieuwe inspectie, bijna een jaar later, troffen controleurs opnieuw schimmel en vervuiling aan. Dit keer werden onder meer rode schimmel in een vaatwasmachine, dagenlang achtergebleven vuile vaat en aangekoekt vuil op muren, koelkasten en handgrepen geconstateerd. Grote delen van de keuken werden omschreven als zeer vuil.



Verkeerde inschatting

De milieudienst concludeert dat de omstandigheden een risico vormen voor de gezondheid van gasten. Daardoor hangt het restaurant nu een dwangsom boven het hoofd van 30.000 Zweedse kronen. Liseberg erkent de problemen. Een woordvoerder spreekt over een verkeerde inschatting van de drukte op de betreffende dag.



Daardoor bleven volgens hem een deel van de afwas en schoonmaakwerkzaamheden aan het einde van de werkdag liggen. "We zijn simpelweg tekortgeschoten en dat is betreurenswaardig", aldus de voorlichter. Het park laat weten de werkwijzen opnieuw onder de loep te nemen om herhaling te voorkomen.