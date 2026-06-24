Energylandia

Wat doe je met een overtollig achtbaanonderdeel? Dit pretpark maakte er een bankje van

FOTO'S Wat doe je als je na de bouw van een achtbaan een onderdeel over hebt? Een pretpark in Polen heeft een overtollige steunpilaar van een spectaculaire rollercoaster een originele nieuwe bestemming gegeven. Bezoekers kunnen het gevaarte tegenwoordig gebruiken als een bankje.

Energylandia opende in 2018 één van de hoogste en heftigste achtbanen van Europa: de 77 meter hoge mega coaster Hyperion, die waaghalzen met maar liefst 142 kilometer per uur in de diepte laat storten. Kennelijk bevond zich na de opening nog een zwarte pilaar ongebruikt op het terrein.

Nu ligt het opvallende onderdeel op het plein bij de attractie, waar een terras met parasols gevestigd is. Voorbijgangers gebruiken het element om op hun gezelschap te wachten, of om even uit te puffen na de rit. De pilaar is ook zichtbaar vanuit de achtbaan zelf.



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Hyperion wordt tegenwoordig gesponsord door Pepsi. De coaster komt uit de fabriek van de Liechtensteinse firma Intamin. In Europa is alleen lanceerachtbaan Red Force in het Spaanse Ferrari Land hoger en sneller, eveneens een Intamin-baan.







