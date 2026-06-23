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Europa-Park Resort

Hoogste culinaire eer voor darkride-restaurant Europa-Park: voor het eerst een Michelinster

Vandaag, 20.50 uur

Eatrenalin, de bijzondere restaurantattractie van Europa-Park, heeft voor het eerst een Michelinster gekregen. Daarmee schrijft het Duitse pretparkresort geschiedenis. Het futuristische concept combineert een achtgangendiner met een rit langs verschillende themaruimtes vol muziek, projecties en speciale effecten.

De onderscheiding werd maandag uitgereikt tijdens de presentatie van de nieuwe Michelingids voor Duitsland. Naast de eerste ster voor Eatrenalin behield restaurant Ammolite in Europa-Park ook zijn twee Michelinsterren. Dat gebeurde voor het twaalfde jaar op rij.

Voor Europa-Park is de erkenning van Eatrenalin bijzonder. Het restaurant, geopend in november 2022, wijkt sterk af van traditionele fine dining. Gasten nemen plaats in zogeheten Floating Chairs: trackless voertuigen die geruisloos door verschillende ruimtes bewegen. Men combineert eten van hoge kwaliteit met audiovisuele effecten.

255 euro
Daardoor wordt Eatrenalin vaak omschreven als een kruising tussen een sterrenrestaurant, een darkride en een theatershow. Een standaardticket kost momenteel 255 euro per persoon. Er zijn ook duurdere arrangementen met bijpassende wijnen of champagne.

Sinds vorig jaar is de culinaire leiding van Eatrenalin in handen van Peter Hagen-Wiest, die ook al jaren Ammolite runt. Hij zet nadrukkelijk in op samenwerkingen met bekende sterrenchefs. Voor verschillende seizoensmenu's werden gerenommeerde koks uit binnen- en buitenland aangetrokken. Ook de Nederlandse driesterrenchef Jacob Jan Boerma leverde dit jaar een bijdrage.

Nieuw hoofdstuk
Overmorgen start een nieuw hoofdstuk. Vanaf donderdag 25 juni serveert Eatrenalin een nieuw menu, ontwikkeld door Hagen-Wiest samen met de tweesterrenchefs Hans Neuner en Dieter Koschina. Zij behoren al jaren tot de culinaire top van Portugal en Oostenrijk.

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