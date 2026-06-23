Beekse Bergen

Ontsnapte aap uit Safaripark Beekse Bergen duikt op in Brabants dorp

Een ontsnapte aap uit Safaripark Beekse Bergen loopt rond in de omgeving van het Brabantse Esbeek. Het dier werd dinsdagochtend gezien door een inwoner die haar hond uitliet. Beekse Bergen bevestigt dat sinds afgelopen weekend een kuifmangabey wordt vermist.

De aap werd gespot aan de Oranjebond in Esbeek, enkele kilometers van het safaripark. Een dorpsbewoonster maakte foto's en videobeelden nadat het dier plotseling opdook tijdens een wandeling met haar hond, meldt het Brabants Dagblad.

Het gaat een apensoort die voorkomt in de regenwouden van Centraal-Afrika. Het park zegt dat de aap niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren. Door de huidige weersomstandigheden kan het dier zelfstandig voedsel en water vinden.



Politie

Medewerkers van het safaripark zijn samen met de politie bezig om de aap terug te halen. Dat blijkt lastig, omdat het dier zich snel verplaatst en schuw is. Mensen die de aap tegenkomen, wordt gevraagd hem niet te benaderen.



Hoe de kuifmangabey heeft kunnen ontsnappen, is nog niet duidelijk. Beekse Bergen vermoedt dat het dier een gracht rond het verblijf heeft overgestoken door te zwemmen of te springen. Eerst ligt de focus op het veilig terughalen van de aap, daarna volgt onderzoek naar de ontsnapping.