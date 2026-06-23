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Apenheul

Tropenrooster in Apenheul: tickets voor een tientje

Vandaag, 17.32 uur

Apenheul speelt in op het warme weer. Wie de hitte trotseert en deze week een dagje naar het Apeldoornse apenpark gaat, kan al voor 10 euro naar binnen. De dierentuin op de Veluwe hanteert een speciale kortingsactie op donderdag 25 en vrijdag 26 juni, in lijn met het tropenrooster van veel scholen.

Daardoor zijn een hoop scholieren 's middags vrij. Zij kunnen voordelig naar Apenheul. Reguliere entreebewijzen kosten 30,50 euro, online zijn toegangskaarten verkrijgbaar vanaf 24,50 euro. Voor donderdag en vrijdag worden speciale tickets verkocht voor slechts 10 euro, geldig vanaf 12.00 uur.

Het gaat om ruim 59 procent korting ten opzichte van het online tarief en meer dan 67 procent korting ten opzichte van de kassaprijs. Geïnteresseerden kunnen in de online ticketshop kiezen voor kaarten onder de noemer "Apenheul vanaf 12.09 uur". De poorten zijn op beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Waterval
Bezoekers hoeven niet bang te zijn dat ze wegsmelten, meldt het park op social media. "In Apenheul vind je volop verkoeling: tussen de bomen, langs het water en natuurlijk tussen de apen." Afkoelen kan ook door onder een waterval te gaan staan.

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